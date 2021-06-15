В «Салавате Юлаеве» может смениться генеральный директор
16:52
В ближайшее время генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов может покинуть свою должность, сообщает Telegram-канал Taipov-Hockey.
Сейчас в правительстве Башкирии окончательно решают вопрос о перестановках в клубе. Как сообщает источник, перестановки могут коснуться только позиции генерального директора. Спортивный директор Василий Чижов сохранит свой пост.
В данный момент Александр Курносов находится в запланированном отпуске.
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