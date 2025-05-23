В «Салавате Юлаева» опровергли информацию о расторжении контракта с Ливо

В «Салавате Юлаев» прокомментировал информацию о расторжении контракта с нападающим Джошуа Ливо.

«Джошуа Ливо продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» по ходу прошедшего сезона на два года. Никаких разговоров о расторжении соглашения между клубом и игроком нет», — сообщила пресс-служба клуба.

Ранее агент игрока Иван Ботев в комментарии «СЭ» заявил, что у Ливо есть действующий контракт с клубом.

31-летний канадец в сезоне-2024/25 провел 62 матча в FONBET Чемпионате КХЛ и набрал 80 (49+31) очков. В Кубке Гагарина на его счету 15 (2+13) очков в 14 играх.