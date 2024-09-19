Состояние Кузьмина стабильное, форвард «Салавата» отправился на лечение в Москву

В пресс-службе «Салавата Юлаева» рассказали о состоянии форварда Глеба Кузьмина.

«Кузьмин отправился на лечение в Москву. Состояние нашего хоккеиста стабильное, сегодня он сам попросил передать болельщикам слова благодарности за поддержку. В ближайшее время Глебу предстоит лечение и реабилитация. Мы ждем с нетерпением его возвращения. Даже сейчас наш хоккеист показывает свой сильный характер и хочет как можно скорее вернуться на лед», — говорится в сообщении пресс-службы уфимского клуба.

17 сентября в матче против «Авангарда» 27-летний Кузьмин врезался головой в борт. Хоккеист не смог самостоятельно покинуть игровую площадку.