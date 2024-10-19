В «Салавате» появились задержки с перечислением зарплаты

Как стало известно «СЭ», в «Салавате Юлаеве» второй месяц подряд происходят задержки с перечислением заработной платы хоккеистам.

Сроки задержки — небольшие. Однако на последний матч с «Трактором» легионеры уфимской команды вышли только после разговора с главным тренером Виктором Козловым.

После 14 матчей уфимцы с 16 очками занимают восьмое место в Восточной конференции КХЛ.