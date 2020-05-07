«В России зарабатывал бы больше, но хочу попробовать себя в Северной Америке». Защитник системы СКА рассказал о контракте с «Тампой»

20-летний защитник Дмитрий Семыкин, ранее выступавший в системе СКА, а сегодня подписавший трехлетний контракт с «Тампой», рассказал о причинах отъезда в Северную Америку.

— Мне предлагали остаться в СКА, но я уже все для себя давно решил, — подчеркнул Семыкин. — Наверное, в питерском клубе на меня разозлились, но я все равно не поменял своего решения. Уезжаю ли из-за денег? Ни в коем случае. В России бы я зарабатывал больше. Мне хочется попробовать себя в Северной Америке.

Да, я знаю, что придется побороться за место в составе клуба АХЛ, я вижу, что Михаил Шалагин и Алексей Липанов в системе «Тампы» вообще были в ECHL, но меня это нисколько не пугает. Буду биться, страха никакого нет, хоккей все равно одинаковый.

В прошлом сезоне я много играл в МХЛ, а в ВХЛ подняли только на три матча. Конечно, мне было не очень интересно выступать за молодежную команду. Когда забрали в «вышку», то я провел неплохие игры, но меня снова перевели в «СКА-1946». Я спросил, почему, но тренер развел руками. Возможно, как раз потому, что не подписывал новый контракт. (Алексей Шевченко)