В рижском «Динамо» заявили, что игра с «Барысом» состоится

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис в беседе с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что матч регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» под угрозой из-за заболевания арбитра коронавирусом.

— Нет никакой угрозы, матч состоится, мы готовимся, уже выезжаем на игру. (Сергей Федоров)

Ранее TV3 Sport сообщил, что всю бригаду арбитров сняли с игры. Матч «Динамо» Рига — «Барыс» состоится сегодня, 3 сентября. Начало — уже через три часа, в 17.00 (мск).