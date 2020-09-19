В рижском «Динамо» выявлено пять случаев заражения коронавирусом

Пять представителей рижского «Динамо» заразились коронавирусом, сообщает sportacentrs.com. Источник не уточняет, кто именно заболел.

«Мы пока не готовы комментировать ситуацию. На днях провели тестирование и ждем результатов. Потом будем принимать соответствующие решения, отталкиваясь от ситуации. Одно точно известно, что заболевшие есть, нужно понять, где мы заразились и сколько человек нуждаются в карантине», — сообщил глава правления клуба Юрис Савицкис.

Ранее КХЛ перенесла матч «Нефтехимик» — «Динамо» из-за болезни у россиян.

Свой следующий матч в КХЛ «Динамо» должно провести 22 сентября против «Торпедо».

На данный момент «Барыс» и «Йокерит» пребывают на карантине, игры с их участием также перенесены.