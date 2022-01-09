В рижском «Динамо» считают, что стоит приостановить регулярный чемпионат КХЛ

Председатель совета директоров рижского «Динамо», член совета директоров КХЛ Юрис Савицкис заявил, что регулярный чемпионат КХЛ стоит приостановить в связи с частыми отменами матчей из-за коронавируса.

«Сейчас практически вся команда на карантине. По закону он у нас 10 дней, и мы внесли соответствующие изменения в график, — сказал Савицкис ТАСС. — Мы с лигой в полном контакте по поводу того, на какие дни те матчи могут быть перенесены, ситуация под контролем. Что касается дальнейшей ситуации, то этот вопрос обязательно мы обсудим на совете директоров. Можно сделать паузу, а потом продлить и доиграть чемпионат — варианты есть, будем их всех обсуждать».

«По моему мнению, один из вариантов — приостановить чемпионат и продлить его, как это уже делали, и посмотрим, что покажет конкретная ситуация», — добавил Савицкис.

Лига отменила три матча с участием рижан. В «Динамо» коронавирус выявили у 14 хоккеистов, одного тренера и двух представителей клуба.