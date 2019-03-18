В рижском "Динамо" положительно оценили прошедший сезон. Анкипанс останется на посту главного тренера

Главный тренер рижского "Динамо" Гиртс Анкипанс продолжит работу на своем посту в следующем сезоне КХЛ. Контракт 43-летнего специалиста истекал в конце нынешнего сезона, по итогам которого рижская команда заняла девятое место в Западной конференции.

– Подведя итоги этого сезона, мы приняли решение, что главный тренер рижского "Динамо" останется на следующий год, – цитирует ТАСС председателя совета директоров клуба Юриса Савицкиса. – Мы обычно контракт делаем на один год с возможностью продления еще на два. По большому счету мы оценили сезон как положительный – нам удалось создать команду, которая показала очень хороший уровень игры. Команда стала реально командой, нам не хватило всего одного очка до плей-офф, команда снова завоевала доверие зрителей, что немаловажно. Я думаю, что тренерский штаб и в целом вся команда не подвела наши ожидания, показала высочайший уровень мастерства, которым они сегодня располагают. Победили очень хорошие команды за счет мотивации, борьбы и самоотверженной игры, хотя иногда мастерства не хватало.