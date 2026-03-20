В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 установили несколько рекордов посещаемости

20 марта завершился регулярный чемпионат КХЛ-2025/26.

В завершившейся регулярке установлено несколько рекордов посещаемости. 748 матчей посетило 5 874 018 зрителей, а а средняя посещаемость составила 7853 зрителя. Оба показателя стали рекордными для регулярных чемпионатов, сообщает пресс-служба лиги.

Победителем Западной конференции КХЛ стал ярославский «Локомотив». Восточную конференцию и Кубок Континента выиграл «Металлург».

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