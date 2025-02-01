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Сегодня, 17:58

В рабочей группе допустили, что ярмарку юниоров КХЛ возродят в 2026 году

Ана Горшкова
Корреспондент
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Член рабочей группы проекта ярмарка юниоров КХЛ Кирилл Фастовский заявил, что проведение мероприятия в 2025 году маловероятно из-за большого количества вопросов, которые необходимо решить при составлении концепции.

«Вероятно, что в это межсезонье, учитывая большое количество необходимых для обсуждения шагов и критериев, драфт не удастся провести, и стоит подумать о его введении лишь со следующего года. Кроме того, введение драфта предполагает изменения в регламенте КХЛ и МХЛ (Молодежная хоккейная лига). И нашей целью является то, чтобы не затрагивать работу детско-юношеских школ», — приводит слова Фастовского ТАСС.

Очередное совещание рабочей группы прошло на текущей неделе.

«Мы пошагово решаем задачи, каждый такой шаг сложный, поскольку нужно учесть все интересы, мы ищем компромиссы. Окончательно определились, что возраст драфтуемых хоккеистов составит 20 лет. Следующей темой для обсуждения будет выработка критериев, согласно которым некоторые игроки не примут участия в процедуре драфта», — добавил Фастовский.

Источник: ТАСС
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