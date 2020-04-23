Главному тренеру московского «Динамо» Владимиру Крикунову исполнилось 70 лет. Он дал большое интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, в котором, в частности, рассказал, как готовил одну из главных сенсаций в истории хоккея — победу его сборной Белоруссии над Швецией в четвертьфинале Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити.

— Владимир Васильевич, для начала предлагаю выбрать самый счастливый момент в вашей карьере — и игровой, и тренерской. Один-единственный. При этом загадаю для себя, что вы назовете.

(После небольшой паузы) — Олимпиаду 2002 года, четвертьфинал Швеция — Белоруссия, победный гол Владимира Копатя.

— Так и думал! С нетерпением жду рассказа, как белорусское «чудо на льду» в Солт-Лейк-Сити, шокировавшее тогда весь хоккейный мир, оказалось возможно. Белорусы же в том году даже на ЧМ не в элитном дивизионе играли!

— Да, как раз после Олимпиады на чемпионате мира и вернулись в группу А. А перед Солт-Лейк-Сити мы в Минске тренировались по ночам. Подстраивались под время в Юте — с Белоруссией 12 часов разницы. В полночь была первая тренировка, в шесть утра — вторая. Ресторан под нас работал. После этого приехали в Америку, и у нас не было никакой акклиматизации!

К шведам готовились, посмотрели их. И обнаружили, что в атаку они — причем все звенья — ходят по одному флангу гораздо чаще, чем по другому. Постарались это закрыть. Хотя команда у Швеции тогда была очень сильная — Лидстрем, Сундин, Альфредссон... Они на предварительном этапе обыграли Канаду — 5:2, выиграли все три матча, и все говорили — вот они, олимпийские чемпионы без вариантов. Естественно, все энхаэловцы.

Мы настроились — ну и Мезин, конечно, отработал. 44 броска в створ! А ребята у нас в основном были те, которых я взял в команду, еще когда пришел в Минск работать (Крикунов возглавлял местное «Динамо» с 1985 по 1991 годы, — Прим. И.Р.). Все они были очень опытные, в конце карьер. Проверенные, битые — как из той пословицы, что за одного битого двух небитых дают. (Игорь Рабинер)

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