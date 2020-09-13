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«В первом звене «Салавата» все три игрока являются мозговым центром». Лямся — о победе над «Авангардом»

13 сентября 2020, 23:25
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:2).

— Линус Умарк — прекрасный игрок, — приводит слова Лямся официальный сайт КХЛ. — Он был большой частью «Салавата Юлаева» на протяжении многих лет, однако приглашая Гранлунда, я прекрасно знал его талант и его способности. Сейчас в первом звене все три игрока являются мозговым центром, между ними отличная «химия», и мы очень рады, что у нас есть такое сочетание.

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