Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:2).

— Линус Умарк — прекрасный игрок, — приводит слова Лямся официальный сайт КХЛ. — Он был большой частью «Салавата Юлаева» на протяжении многих лет, однако приглашая Гранлунда, я прекрасно знал его талант и его способности. Сейчас в первом звене все три игрока являются мозговым центром, между ними отличная «химия», и мы очень рады, что у нас есть такое сочетание.