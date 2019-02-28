"В перерыве состоялся серьезный разговор с ребятами". Мартемьянов - о победе над "Трактором"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов после победы над "Трактором" во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ (4:2) заявил, что в перерыве провел серьезный разговор с хоккеистами. Первая встреча между этими командами также завершилась в пользу екатеринбуржцев (3:0).

- Доволен результатом, но содержанием игры в первом периоде категорически не доволен. - приводит слова Мартемьянова официальный сайт "Трактора". - Команда была заточена на атаку, оборонительных действий вообще не наблюдалось. В перерыве состоялся серьезный разговор с ребятами, перезагрузились и начали играть в тот хоккей, в который мы планировали. Спасибо команде, что перестроилась, но так матчи начинать нельзя. По самоотдаче претензий нет, вратарь здорово отыграл.

Третий матч между "Трактором" и "Автомобилистом" пройдет 2 марта в Челябинске.

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