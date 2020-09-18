В Омске стартовала активная фаза строительства новой арены «Авангарда»

В Омске состоялась закладка капсулы, символизирующей начало активной фазы строительства нового ледового комплекса «Авангарда», сообщается на официальном сайте клуба.

Работы стартовали в июне 2020 года и к моменту закладки капсулы завершается подготовка к созданию фундаментной плиты. В закладке капсулы приняли участие министр спорта России Олег Матыцин, губернатор Омской области Александр Бурков и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

«Арена Омск» станет площадкой проведения молодежного чемпионата мира-2023.