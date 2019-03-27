В Омске снесут нынешний дворец "Авангарда" и построят новую арену

Председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов рассказал об итогах заседания совета директоров КХЛ.

– Как вы голосовали, учитывая, что предварительно речь шла об исключении одного из трех клубов, находящихся в зоне риска?

– Было обсуждение, носившее рабочий характер. Все проголосовали единогласно, чтобы оставить лигу в том виде, в каком она есть в этом году. Посмотреть пристально на "Адмирал" – все понимают, что Дальний Восток является интересным регионом для развития лиги. Возможно, в давнейшем будет создан Дальневосточный дивизион. Все верят в то, что "Адмирал" останется коммерчески успешным клубом и будет в КХЛ еще долго.

– Что делать с долгами "Адмирала"?

– Этот вопрос находится в юридической плоскости. Он решается в своем, скажем так, процессе. На данный момент было заявлено, что финансовый вопрос не стоит.

– "Северсталь"?

– Ее мы не обсуждали.

– Представители ЦСКА и СКА говорят, что вводимый через год жесткий потолок слишком мал. Ваша позиция?

– Я как человек, пришедший в хоккей из бизнеса, всегда придерживаюсь стратегии принятого решения. Она была принята КХЛ еще до меня, причем единогласно. Потолок зарплат является краеугольным камнем, вокруг которого строится будущее лиги.

– Создана рабочая комиссия во вопросу скрытой аренды. Как вы к этому вопросу относитесь?

– Сегодня мы его не обсуждали. Если лига приняла решение запретить аренду, то всеми попытками обойти его надо бороться. КХЛ делает различные проверки. Думаю, что скоро эта проблема исчезнет.

– Задача, стоявшая перед "Авангардом" в начале сезона – выход в финал "Востока" – выполнена.

– Да, теперь будем ее перевыполнять.

– В какой конференции будет играть ваша команда в следующем сезоне?

– На Востоке.

– Как обстоит дело с реконструкцией арены в Омске?

– Еще раз хочу заявить, в первую очередь для омских болельщиков, что "Авангард" вернется в Омск и, надеюсь, в новую, красивую, современную арену.

– В течение скольких лет это может произойти?

– Вопрос очень тяжелый, сложный. Сейчас мы находимся в рабочем процессе проектирования новой арены. Как только будут реальные результаты, то я о них обязательно объявлю.

– Так реконструкция или новый дворец?

– Это казуистика. В общем понятно, что нынешний дворец будет снесен и построят новую арену.

– Команда МХЛ со следующего сезона тоже будет базироваться в Балашихе?

– Нет, "Омские Ястребы" будут играть в Омске. К ним есть большой интерес в городе. (Игорь Еронко)

Все о КХЛ - здесь