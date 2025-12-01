В Омске появился арт к 75-летию хоккея

Хоккейный клуб «Авангард» и FONBET украсили подземный переход, ведущий к «G-Drive Арене». Арт длиной 50 метров рассказывает об эпохах хоккея в регионе.

На стенах подземки изображены те, кто начинал славную историю «Авангарда»: например, Виктор Блинов и Леонид Киселев. Не обошли стороной хоккеистов нового поколения — Яромира Ягра, Алексея Черепанова и Александра Вьюхина.

Арт к 75-летию хоккея.

Это не первый совместный проект «Авангарда» и FONBET к юбилею омского хоккея. Ранее в городе была открыта хоккейная площадка имени Максима Сушинского. Также букмекерская компания разместила огромное джерси команды на въезде в город.

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