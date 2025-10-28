В Омске открылась хоккейная площадка имени Максима Сушинского
7 ноября омский хоккей отметит свой 75-летний юбилей. В рамках празднования такого важного события «Авангард» и FONBET запланировали ряд мероприятий для жителей города. Первое из них — строительство хоккейных коробок в Омске. Обустройство площадки состоялось при поддержке партнеров и благотворительной программы ДоброFON.
«Дорогие жители Омска, болельщики «Авангарда», от всей души хочется вас поздравить с 75-летием омского хоккея. ДоброFON продолжает делать добрые проекты в Омске. Открытие хоккейной площадки — это вклад в наше с вами будущее, это популяризация спорта. От всего сердца поздравляю с юбилеем!» — высказался заместитель генерального директора FONBET Алексей Ягудин.
27 октября в торжественной церемонии открытия приняли участие министр спорта Омской области Алексей Ленберг, генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков, а также легенда «ястребов» Максим Сушинский. В его честь названа первая площадка на улице Путилова, где и состоялась автограф-сессия хоккеиста. Покрытие коробки украшено масштабным артом с изображением прославленного спортсмена.
«Глядя на эту площадку, жалеешь, что в нашем детстве такого не было. Хочу поблагодарить тех, кто непосредственно занимался стройкой этой и других коробок. Отдельная благодарность — благотворительной программе ДоброFON. Спасибо нашему мастеру Максиму Сушинскому за то, что разрешил назвать площадку своим именем», — поблагодарил легендарного хоккеиста генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков.
«Очень приятно находиться в Омске, как всегда. Спасибо руководству, спасибо городу за то, что дали этой площадке мое имя. Дай бог, чтобы отсюда вышло как много больше мастеров. Это большое подспорье для популяризации спорта и развития не только хоккея в Омске. Здесь можно играть и в футбол, и в баскетбол. Не бойтесь ничего. Даже поражений. Поздравляю с открытием! Пусть здесь вырастет побольше людей и мастеров спорта», — прокомментировал событие Максим Сушинский.
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