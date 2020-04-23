В Омске напали на известного хоккейного журналиста Андрея Блохина

На спортивного обозревателя омского 12 канала и автора программы «Овертайм» Андрея Блохина вечером 22 апреля напали неизвестные.

Сообщается, что ведущий получил ссадины и ушибы и был доставлен в одну из городских больниц. В настоящий момент Блохин дома и угроза для его здоровья отсутствует.

— Дело ближайших нескольких дней — мое возвращение в строй, — цитирует официальный сайт 12 канала Блохина. — Можно сказать, что обошлось. Я буду готов вернуться к работе, поскольку сейчас я делаю рубрику «Овервзгляд» в выпуски новостей, и она получает хороший отклик среди фанатов. Вернусь и продолжу это дело, поскольку что бы с нами ни происходило, новости хоккея, я всегда помню, что они идут на первом месте.