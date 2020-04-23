КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

В Омске напали на известного хоккейного журналиста Андрея Блохина

15:10

На спортивного обозревателя омского 12 канала и автора программы «Овертайм» Андрея Блохина вечером 22 апреля напали неизвестные.

Сообщается, что ведущий получил ссадины и ушибы и был доставлен в одну из городских больниц. В настоящий момент Блохин дома и угроза для его здоровья отсутствует.

— Дело ближайших нескольких дней — мое возвращение в строй, — цитирует официальный сайт 12 канала Блохина. — Можно сказать, что обошлось. Я буду готов вернуться к работе, поскольку сейчас я делаю рубрику «Овервзгляд» в выпуски новостей, и она получает хороший отклик среди фанатов. Вернусь и продолжу это дело, поскольку что бы с нами ни происходило, новости хоккея, я всегда помню, что они идут на первом месте.

Дополнительная информация:

https://12-kanal.ru/news/56534/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир