«В одну калитку!» Звездный защитник «Авангарда» полез в драку и навалял форварду «Ак Барса»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» в третьем периоде случилась драка. Она произошла после силового приема со стороны форварда гостей Михаила Глухова в адрес защитника «ястребов» Вячеслава Войнова.

Войнов решил отомстить и схватился с обидчиков. Вячеслав оказался сильнее: он нанес несколько точных ударов.

«В одну калитку» — прокомментировал итоги драки Twitter «Авангарда». Оба хоккеиста получили по пять штрафных минут, нападающий гостей также заработал две минуты за блокировку. «Авангард» реализовал большинство и повел в счете 3:0.

ДРАКА! ВОЙНОВ В ОДНУ КАЛИТКУ! pic.twitter.com/uYG7SQJ6m8 — ХК Авангард (@hcavangardomsk) December 8, 2019

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