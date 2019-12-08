«В одну калитку!» Звездный защитник «Авангарда» полез в драку и навалял форварду «Ак Барса»
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» в третьем периоде случилась драка. Она произошла после силового приема со стороны форварда гостей Михаила Глухова в адрес защитника «ястребов» Вячеслава Войнова.
Войнов решил отомстить и схватился с обидчиков. Вячеслав оказался сильнее: он нанес несколько точных ударов.
Войнов против Глухова на Самом взрослом матче ??? #МыВИгре #ИграемЗаОмск pic.twitter.com/5BhH0DC6Fs— ХК Авангард (@hcavangardomsk) December 8, 2019
«В одну калитку» — прокомментировал итоги драки Twitter «Авангарда». Оба хоккеиста получили по пять штрафных минут, нападающий гостей также заработал две минуты за блокировку. «Авангард» реализовал большинство и повел в счете 3:0.
ДРАКА! ВОЙНОВ В ОДНУ КАЛИТКУ! pic.twitter.com/uYG7SQJ6m8— ХК Авангард (@hcavangardomsk) December 8, 2019
КХЛ: регулярный чемпионат, новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика