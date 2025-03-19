Фридман: «В НХЛ удивлены идеей матча с КХЛ»

Журналист Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что руководство НХЛ было удивлено переговорами президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным о возможном проведении совместного матча между игроками североамериканской лиги и КХЛ.

По словам источника, комиссар НХЛ Гэри Беттмэн во время брифинга отказался обсуждать эту тему. Журналист утверждает, что никто в лиге не ожидал такого развития событий.

Во вторник, 18 марта, пресс-служба Кремля сообщила, что Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи в США и России между игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ. Позднее президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига готова организовать все необходимые мероприятия для осуществления этой идеи.

Клубы НХЛ и КХЛ встречались трижды в истории. В 2008 году «Металлург» уступил «Рейнджерс» (3:4). В 2010 году рижское «Динамо» проиграло «Финиксу» (1:3), а СКА победил «Каролину» (5:3).