"В НХЛ гол Кетова засчитали бы". Мнение Еронко о спорном моменте матча ЦСКА – СКА

Журналист "СЭ" Игорь Еронко выразил свое мнение по поводу незасчитанной шайбы нападающего Евгения Кетова в первом матча финала "Запада" ЦСКА – СКА (2:1)

– В НХЛ гол Кетова засчитали бы. Даже смотреть бы не стали. Потому что нечего смотреть. Там борются за повышение результативности, а не формальности. Высчитывать сантиметры, тем более – с учетом трехмерной проекции, большая глупость. А у ИИХФ правила другие. В них хватает контринтуитивных вещей. Вещей, которые сильно все усложняют. Но в КХЛ действуют именно они с парой небольших поправок. По ним – чисто формально – следовало отменить, вот и отменили. С другой стороны, Белов должен был закрепиться в площади ворот. Что такое "закрепиться" – правила не уточняют.

Напомним, что при счете 2:1 в пользу московских армейцев шайба после броска форварда гостей Евгения Кетова оказалась в воротах Ильи Сорокина. На пятачке находился Антон Белов, который закрывал обзор голкиперу ЦСКА. Главные арбитры матча Евгений Ромасько и Сергей Беляев после видеопросмотра отменили взятие ворот с формулировкой "визуальная помеха вратарю".

ЦСКА – СКА: самые опасные моменты матча