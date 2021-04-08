В МВД отреагировали на информацию об отсутствии наркотических веществ в анализах Емелина

В пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Республики Татарстан отреагировали на информацию о том, что врачи не обнаружили наркотические вещества в крови защитника «Авангарда» Алексея Емелина.

«Врачи нашли в организме хоккеиста следы наркотических веществ. При их обнаружении медики обязаны сообщить в МВД, что они и сделали. В свою очередь, МВД выполняет дальнейшую работу. Чья эта ошибка и реальны ли эти данные, остается на совести врачей. Впервые слышу от вас, что наркотические вещества у Емелина не обнаружили», — цитирует пресс-службу МВД RT.

3 апреля в сети появилась информация о том, что 34-летний хоккеист обратился в больницу с высокой температурой после окончания первого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса». Ему был поставлен диагноз «токсический шок печени». Ранее в МВД Татарстана сообщили, что в анализах Емелина обнаружены наркотические вещества.