В Москве стартовал Чемпионат КХЛ 3х3

На малой арене «Южный Лед» в Москве стартовал новый хоккейный турнир 3х3 под эгидой Континентальной хоккейной лиги. Участие в соревновании принимают восемь команд, которые поделены на два дивизиона FONBET и Winline: «Авангард» (Омск), «Металлург» (Магнитогорск), «Салават Юлаев» (Уфа), «Трактор» (Челябинск), «Барыс» (Астана), «Ак Барс» (Казань), «Динамо» (Минск) и «Сибирь» (Новосибирск).



Чемпионат будет длиться с декабря по июль. Сначала пройдет групповой этап в один круг (15 матчей). По итогам группового этапа четыре лучшие команды выйдут в плей-офф, в котором сыграют полуфинал, матч за третье место и финал.



Матчи проводятся на площадке 36 на 18 метров. Длительность одного матча — три периода по семь минут чистого времени. В заявке каждого клуба на каждый тур должен быть хоккеист, сыгравший более 200 матчей в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ за всю карьеру или 80 матчей за последние пять лет. По итогам каждого тура две лучшие команды примут участие в суперигре, победитель которой получит 1 000 000 рублей.



Трансляции каждого игрового тура доступны на Кинопоиске, а также в VK Видео.