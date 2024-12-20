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Сегодня, 17:45

В Москве стартовал Чемпионат КХЛ 3х3

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На малой арене «Южный Лед» в Москве стартовал новый хоккейный турнир 3х3 под эгидой Континентальной хоккейной лиги. Участие в соревновании принимают восемь команд, которые поделены на два дивизиона FONBET и Winline: «Авангард» (Омск), «Металлург» (Магнитогорск), «Салават Юлаев» (Уфа), «Трактор» (Челябинск), «Барыс» (Астана), «Ак Барс» (Казань), «Динамо» (Минск) и «Сибирь» (Новосибирск).

Чемпионат будет длиться с декабря по июль. Сначала пройдет групповой этап в один круг (15 матчей). По итогам группового этапа четыре лучшие команды выйдут в плей-офф, в котором сыграют полуфинал, матч за третье место и финал.


Матчи проводятся на площадке 36 на 18 метров. Длительность одного матча — три периода по семь минут чистого времени. В заявке каждого клуба на каждый тур должен быть хоккеист, сыгравший более 200 матчей в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ за всю карьеру или 80 матчей за последние пять лет. По итогам каждого тура две лучшие команды примут участие в суперигре, победитель которой получит 1 000 000 рублей.

Трансляции каждого игрового тура доступны на Кинопоиске, а также в VK Видео.

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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 37 29 8 60
2 Спартак 36 23 13 51
3 Динамо М 37 23 14 49
4 ЦСКА 35 21 14 49
5 СКА 36 21 15 46
6 Северсталь 35 21 14 42
7 Динамо Мн 35 18 17 40
8 Торпедо 36 16 20 39
9 Витязь 36 15 21 34
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
11 Сочи 34 11 23 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 36 22 14 48
2 Сал. Юлаев 34 23 11 48
3 Ак Барс 33 22 11 46
4 Автомобилист 34 19 15 42
5 Металлург Мг 37 20 17 42
6 Адмирал 38 18 20 41
7 Авангард 35 17 18 36
8 Нефтехимик 36 13 23 36
9 Лада 33 13 20 31
10 Сибирь 33 13 20 29
11 Барыс 38 10 28 23
12 Амур 36 7 29 18
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Металлург Мг – Сал. Юлаев
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Локомотив – Автомобилист
 - : -
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