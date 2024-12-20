В Москве стартовал Чемпионат КХЛ 3х3
На малой арене «Южный Лед» в Москве стартовал новый хоккейный турнир 3х3 под эгидой Континентальной хоккейной лиги. Участие в соревновании принимают восемь команд, которые поделены на два дивизиона FONBET и Winline: «Авангард» (Омск), «Металлург» (Магнитогорск), «Салават Юлаев» (Уфа), «Трактор» (Челябинск), «Барыс» (Астана), «Ак Барс» (Казань), «Динамо» (Минск) и «Сибирь» (Новосибирск).
Чемпионат будет длиться с декабря по июль. Сначала пройдет групповой этап в один круг (15 матчей). По итогам группового этапа четыре лучшие команды выйдут в плей-офф, в котором сыграют полуфинал, матч за третье место и финал.
Матчи проводятся на площадке 36 на 18 метров. Длительность одного матча — три периода по семь минут чистого времени. В заявке каждого клуба на каждый тур должен быть хоккеист, сыгравший более 200 матчей в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ за всю карьеру или 80 матчей за последние пять лет. По итогам каждого тура две лучшие команды примут участие в суперигре, победитель которой получит 1 000 000 рублей.
Трансляции каждого игрового тура доступны на Кинопоиске, а также в VK Видео.
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|37
|29
|8
|60
|2
|Спартак
|36
|23
|13
|51
|3
|Динамо М
|37
|23
|14
|49
|4
|ЦСКА
|35
|21
|14
|49
|5
|СКА
|36
|21
|15
|46
|6
|Северсталь
|35
|21
|14
|42
|7
|Динамо Мн
|35
|18
|17
|40
|8
|Торпедо
|36
|16
|20
|39
|9
|Витязь
|36
|15
|21
|34
|10
|Куньлунь РС
|38
|14
|24
|32
|11
|Сочи
|34
|11
|23
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|36
|22
|14
|48
|2
|Сал. Юлаев
|34
|23
|11
|48
|3
|Ак Барс
|33
|22
|11
|46
|4
|Автомобилист
|34
|19
|15
|42
|5
|Металлург Мг
|37
|20
|17
|42
|6
|Адмирал
|38
|18
|20
|41
|7
|Авангард
|35
|17
|18
|36
|8
|Нефтехимик
|36
|13
|23
|36
|9
|Лада
|33
|13
|20
|31
|10
|Сибирь
|33
|13
|20
|29
|11
|Барыс
|38
|10
|28
|23
|12
|Амур
|36
|7
|29
|18
|20.12
|17:00
|
Металлург Мг – Сал. Юлаев
|- : -
|20.12
|19:00
|
Локомотив – Автомобилист
|- : -
|20.12
|19:30
|
Ак Барс – Динамо Мн
|- : -
|20.12
|19:30
|
Северсталь – Сочи
|- : -