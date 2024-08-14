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Сегодня, 12:29

В Москве прошла церемония прощания с бывшим президентом ФФККР Валентином Писеевым

Виктория Кравченко
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Сегодня, 14 августа, в прощальном зале ЦКБ 1 Управления делами президента РФ в Москве прошла церемония прощания с бывшим президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентином Писеевым, сообщает ТАСС.

На церемонию пришли около 100 человек, среди которых почетный президент Олимпийского комитета России Михаил Смирнов, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, исполняющий обязанности президента ФФККР Антон Сихарулидзе, генеральный директор ФФККР Александр Коган, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая и другие.

В понедельник, 12 августа, ФФККР сообщила о смерти Писеева. Бывшему президенту федерации было 82 года. С 1989 по 1992 год Писеев был президентом Федерации фигурного катания на коньках СССР, с 1992 по 2010 год являлся главой ФФККР. В период с 2010 по 2014 год он занимал пост генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России. С 1992 года был членом исполкома Олимпийского комитета России.

Источник: ТАСС
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