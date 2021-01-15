В Москве появятся выездные пункты вакцинации от COVID-19

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице появятся выездные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. На следующей неделе в столице откроются шесть специальных пунктов, передает ТАСС.

«Сейчас крайне важно, чтобы пройти вакцинацию против коронавируса могло как можно большее число людей. Для того чтобы сделать этот процесс удобнее, мы приняли решение организовать выездные пункты вакцинации в популярных общественных местах», — сказала Ракова.

По ее словам, первые шесть откроются уже 20 января. Они будут работать во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО, ГУМе, «Геликон-опере», фудмолле «Депо» и нескольких торговых центрах.

Ранее стало известно, что власти Москвы заключили соглашение об организации вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19 с 34 столичными частными клиниками.