В Москве открыт памятник Евгению Зимину

В годовщину смерти на Преображенском кладбище столицы был открыт памятник двукратному олимпийскому чемпиону, нападающему «Спартака» и сборной СССР Евгению Зимину, информирует сайт красно-белых.

В торжественной церемонии приняли участие ветераны «Спартака» Борис Майоров, Владимир Зубков, Федор Канарейкин, Юрий Новиков, Владимир Мигунько, заслуженные тренеры СССР Игорь Тузик и Юрий Морозов, а также родные и друзья Евгения Владимировича.

«Любимый игрок миллионов болельщиков увековечен скульптором, который работал над образом Евгения Зимина в тесном контакте с его сыном Евгением Евгеньевичем. Бронзовая скульптура легендарного форварда с номером 7 на спине размещена на гранитном постаменте, взгляд игрока в спартаковском свитере устремлен на ворота соперника, он легко и непринуждённо катит по льду в своем излюбленном стиле. Кроме этого, скульптуру удалось в полной мере передать настроение Евгения Зимина, который, по воспоминаниям партнеров, всегда играл с улыбкой на лице», — говорится в сообщении на сайте.