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Сегодня, 13:30

В Москве открыли мемориальную доску тренеру по хоккею Тихонову

Алина Савинова
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В Москве состоялась церемония открытия мемориальной доски заслуженному тренеру СССР по хоккею Виктору Тихонову.

В воскресенье, 24 ноября, исполнилось 10 лет со дня смерти специалиста.

Доску разместили на фасаде здания по адресу Большая Грузинская улица, дом 30, где жил тренер. На мероприятии присутствовали глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк, президент ЦСКА Игорь Есмантович, а также двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

Виктор Тихонов. «Он не хотел ехать в ЦСКА, но все решил лучший друг Брежнева». 10 лет без Виктора Тихонова

«Сегодня особый день. Виктор Васильевич — великий тренер, учитель, патриот. Собрал нас на этот праздник. Он действительно очень многое сделал для развития этого вида спорта, ему доверили великий пост возглавить сборную Советского Союза», — приводит ТАСС слова Третьяка.

Тихонов в качестве главного тренера трижды приводил сборную СССР и Объединенную команду к титулу олимпийского чемпиона (1984, 1988, 1992) и восемь раз — к званию чемпиона мира. Московский ЦСКА под его руководством 12 раз выигрывал чемпионат СССР.

Источник: ТАСС
Хоккей
ХК ЦСКА (Москва)
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