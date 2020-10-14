В московском «Динамо» рассказали о состоянии Владимира Крикунова

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков прокомментировал состояние здоровья главного тренера клуба Владимира Крикунова. В понедельник, 12 октября, накануне матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (4:3) Крикунов почувствовал сильное недомогание. Врачи диагностировали острый аппендицит, 70-летнего тренера пришлось немедленно оперировать.

«После операции в Санкт-Петербурге Владимир Крикунов чувствует себя хорошо, процесс восстановления идет очень быстро. Мы держим руку на пульсе, постоянно общаемся с его лечащим врачом и с