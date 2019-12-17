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В Минске прошла церемония прощания с Владимиром Цыплаковым

17:57
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В Минске прошла церемония прощания с Владимиром Цыплаковым. Его похоронили 17 декабря на Восточном кладбище Минска, недалеко от могилы другого белорусского хоккеиста Руслана Салея, погибшего в авиакатастрофе с ярославским «Локомотивом».

После утренней предыгровой тренировки хоккеисты, тренерский штаб и руководство минского «Динамо» посетило траурную церемонию, сообщает официальный сайт клуба.

— Никого не удивлю и все об этом говорят, что случившееся — огромная утрата для всего белорусского хоккея, — сказал генеральный директор минчан Дмитрий Басков. — Большая потеря как для профессионального, так и для любительского спорта. Владимир Викторович во все времена был образцом для подражания, в том числе и для меня. Сегодня, вспоминая его успехи, как он шел к своей цели — для молодых ребят это огромный пример. Для меня он останется самым добрым и жизнерадостным человеком во всем хоккейном мире, который искренне любил этот вид спорта.

Дополнительная информация

https://hcdinamo.by/news/sobytiya/zubry-poproshchalis-s-vladimirom-tsyplakovym/

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