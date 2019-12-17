В Минске прошла церемония прощания с Владимиром Цыплаковым. Его похоронили 17 декабря на Восточном кладбище Минска, недалеко от могилы другого белорусского хоккеиста Руслана Салея, погибшего в авиакатастрофе с ярославским «Локомотивом».

После утренней предыгровой тренировки хоккеисты, тренерский штаб и руководство минского «Динамо» посетило траурную церемонию, сообщает официальный сайт клуба.

После утренней тренировки хоккеисты, тренерский штаб и руководство «Динамо» отправились на прощание с Владимиром Цыплаковым.



Клуб приносит соболезнования родным и близким легендарного хоккеиста. Вечная память. pic.twitter.com/z5vVusuh0K — ХК Динамо-Минск | HC Dinamo Minsk (@hcdinamoby) December 17, 2019

— Никого не удивлю и все об этом говорят, что случившееся — огромная утрата для всего белорусского хоккея, — сказал генеральный директор минчан Дмитрий Басков. — Большая потеря как для профессионального, так и для любительского спорта. Владимир Викторович во все времена был образцом для подражания, в том числе и для меня. Сегодня, вспоминая его успехи, как он шел к своей цели — для молодых ребят это огромный пример. Для меня он останется самым добрым и жизнерадостным человеком во всем хоккейном мире, который искренне любил этот вид спорта.