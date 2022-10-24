В «Металлурге» заявили, что разочарованы посещаемостью на старте сезона

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» отметил, что посещаемость домашних матчей в Магнитогорске разочаровывает.

— Я отвечаю за спортивный блок. Посещаемость разочаровывает, но повлиять на нее не могу.

«Металлург» занимает первое место в Восточной конференции. Сегодня, 24 октября, команда сыграет с «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ.