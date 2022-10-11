В «Металлурге» заявили, что не собираются обменивать Голдобина

Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков заявил, что клуб не собирается обменивать нападающего Николая Голдобина.

10 октября «СЭ» сообщал, что 27-летний Голдобин попросил обмена из-за конфликта с главным тренером команды Ильей Воробьевым.

«Пока все нормально, и мы планируем, что Коля будет играть. Человек в команде и работает в команде», — приводит ТАСС слова Ласькова.

В сезоне-2022/23 Голдобин принял участие в 11 матчах «Металлурга» из 16, на его счету 5 (2+3) очков.