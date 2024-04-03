В «Металлурге» заявили, что на Мемориале Ромазана могут сыграть клубы Западной конференции

Директор «Металлурга» Алексей Жлоба в интервью «СЭ» прокомментировал состав участников предсезонного Мемориала И. Х. Ромазана, который пройдет в августе в Магнитогорске.

«Мы отправили запросы порядка семи клубам, в том числе из Западной конференции, которые редко приезжали на Мемориал Ромазана. Дождемся ответа, после чего объявим, какие команды сыграют на турнире в этом году», — сказал Жлоба.