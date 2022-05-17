В «Металлурге» заявили, что готовы найти деньги на Малкина, если он захочет вернуться в КХЛ

Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков заявил, что клуб найдет деньги на контракт форварда Евгения Малкина, если игрок захочет вернуться в КХЛ.

«Женька сам должен определиться, чего он хочет. Чего ему диктовать правила? Я думаю, что он в порядке. Какой клуб КХЛ сможет заплатить такие деньги? Права у нас, но Женька с нами на связь не выходил. Если он выйдет на связь и изъявит желание вернуться, то деньги на него найдем», — приводит слова Ласькова РИА «Новости».

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, за исключением локаута-2012/13, когда он играл за «Металлург».

Контракт российского форварда с командой истекает 1 июля 2022 года, после чего он станет неограниченно свободным агентом.

В текущем сезоне НХЛ 35-летний Малкин провел 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф у него 6 (3+3) очков в семи играх.