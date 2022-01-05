В «Металлурге» раскритиковали решение КХЛ не отменять встречу с «Барысом» из-за режима ЧП в Казахстане

Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков высказался о решении руководства КХЛ не отменять встречу с «Барысом» из-за чрезвычайного положения в столице Казахстана.

«Спросите у лиги, как дела! На каком основании обратились к временно исполняющему обязанности вице-президента КХЛ по хоккейных операциям, директору департамента проведения соревнований лиги Сергею Козлову, который сказал, что ничего переносить не будет, — приводит слова Ласькова ТАСС. — Почему был нарушен пункт и при чрезвычайном положении в стране команду с психологическим настроем заставили проводить матч, когда все не глухие.

На каком основании в лиге двоякое отношение? Кому-то можно переносить матчи с ковидом, а основной пункт гласит, что при чрезвычайном положении все матчи должны быть отменены. Кто кому гарантировал безопасное проведение матча? А что же с психологическим настроем игроков?»

В столице Казахстана был введен режим чрезвычайного положения из-за массовых протестов и беспорядков в разных городах и регионах страны. В связи с этим матч прошел без зрителей.