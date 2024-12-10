В «Металлурге» прокомментировали выступление Гребенкина за «Торонто»
Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Евгений Бирюков оценил игру воспитанника клуба Никиты Гребенкина за команду НХЛ «Торонто».
«Верю-ли, что Гребенкин сыграет в одном звене в Мэттьюсом? Надеюсь на это. Иначе зачем туда ехать? Цель должна быть одна. Такие люди как Никита нужны, они заряжают команду. Для нас плохо, что он уехал, но мы желаем ему удачи. Будем искать новые таланты», — цитирует Бирюкова Legalbet.
21-летний россиянин дебютировал за «Торонто» 21 ноября в домашнем матче с «Вегасом» (3:0).
Источник: Legalbet.ru
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