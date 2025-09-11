В «Металлурге» прокомментировали слухи о подписании Кузнецова
Директор «Металлурга» Алексей Жлоба в интервью «СЭ» ответил на вопросы о новичках команды Сергее Толчинском и Владимире Ткачеве, а также прокомментировали слухи о подписании Евгения Кузнецова.
— Сергей Толчинский второй матч подряд смотрит с трибуны, а он один из самых дорогих игроков лиги и вашей команды. Вы как руководитель интересовались ситуацией?
— Во-первых, он только недавно вернулся в строй. Андрей Владимирович Разин уже объяснил причину на пресс-конференции. Вопросов здесь нет.
— Что касается Владимира Ткачева. Все ждали, что он сразу начнет решать эпизоды, но пока этого нет. Почему?
— Причина только в спортивном результате. Андрей Владимирович всегда говорил: играют те, кто готов и приносит пользу прямо сейчас. Володя пока не проявил себя в полной мере, но это вопрос времени и сыгранности. Делать выводы после нескольких матчей — преждевременно.
— Еще одна тема — Евгений Кузнецов. В Магнитогорске видели его на трибуне, говорят, он встречался с вашим руководством и агентом. Может ли этот вариант стать реальностью в сезоне или это фантастика?
— Давайте честно: кроме фотографий Евгения на трибуне и его общения с разными людьми, официальных разговоров на уровне клуба не было.
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|Финал
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Локомотив - Авангард
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Динамо Мн - Ак Барс
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|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
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Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
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Авангард - ЦСКА
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Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
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|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
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|
Северсталь - Торпедо
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|
ЦСКА - СКА
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|
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Автомобилист - Сал. Юлаев
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