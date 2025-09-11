В «Металлурге» прокомментировали слухи о подписании Кузнецова

Директор «Металлурга» Алексей Жлоба в интервью «СЭ» ответил на вопросы о новичках команды Сергее Толчинском и Владимире Ткачеве, а также прокомментировали слухи о подписании Евгения Кузнецова.

— Сергей Толчинский второй матч подряд смотрит с трибуны, а он один из самых дорогих игроков лиги и вашей команды. Вы как руководитель интересовались ситуацией?

— Во-первых, он только недавно вернулся в строй. Андрей Владимирович Разин уже объяснил причину на пресс-конференции. Вопросов здесь нет.

— Что касается Владимира Ткачева. Все ждали, что он сразу начнет решать эпизоды, но пока этого нет. Почему?

— Причина только в спортивном результате. Андрей Владимирович всегда говорил: играют те, кто готов и приносит пользу прямо сейчас. Володя пока не проявил себя в полной мере, но это вопрос времени и сыгранности. Делать выводы после нескольких матчей — преждевременно.

— Еще одна тема — Евгений Кузнецов. В Магнитогорске видели его на трибуне, говорят, он встречался с вашим руководством и агентом. Может ли этот вариант стать реальностью в сезоне или это фантастика?

— Давайте честно: кроме фотографий Евгения на трибуне и его общения с разными людьми, официальных разговоров на уровне клуба не было.