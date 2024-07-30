В «Металлурге» поддержали решение КХЛ выйти из-под юрисдикции ФХР
Президент «Металлурга» Виктор Рашников назвал нормальным решение КХЛ уйти из-под юрисдикции ФХР и расторгнуть договор с федерацией о делегировании прав на проведение соревнований.
«Абсолютно нормально к этому отношусь», — приводит слова Рашникова ТАСС.
О расторжении договора стало известно 25 июля. С 2008 года чемпионат КХЛ по договору с ФХР имел статус открытого чемпионата России, этот договор неоднократно продлевался.
Источник: ТАСС
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