В «Металлурге» поддержали решение КХЛ выйти из-под юрисдикции ФХР

Президент «Металлурга» Виктор Рашников назвал нормальным решение КХЛ уйти из-под юрисдикции ФХР и расторгнуть договор с федерацией о делегировании прав на проведение соревнований.

«Абсолютно нормально к этому отношусь», — приводит слова Рашникова ТАСС.

О расторжении договора стало известно 25 июля. С 2008 года чемпионат КХЛ по договору с ФХР имел статус открытого чемпионата России, этот договор неоднократно продлевался.