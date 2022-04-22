В «Металлурге» отреагировали на решение КХЛ не наказывать вратаря ЦСКА Федотова за неприличный жест

Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ не наказывать вратаря ЦСКА Ивана Федотова за неприличный жест игрокам «Металлурга» после завершения второго финального матча серии Кубка Гагарина.

«Есть организация, которая принимает решения. Мы занимаемся хоккеем. Это право спортивно-дисциплинарного комитета, его решения. Мы продолжаем работать и играть в хоккей. Нет смысла дальше тратить на это силы и нервы. Если будем мусолить и обсуждать такие поступки, то мы далеко уйдем от хоккея. Этот вид спорта смотрит молодежь. Выводы напрашиваются сами», — сказал Ласьков «СЭ».

Голкипер ЦСКА показал неприличный жест игрокам «Металлурга» после завершения второго финального матча серии Кубка Гагарина.

Во втором матче финальной серии Кубка Гагарина Федотов впервые в карьере пропустил больше 3 шайб в плей-офф.