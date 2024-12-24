В «Металлурге» объяснили, почему клубы КХЛ не поддержали возвращение драфта
Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков в интервью «СЭ» прокомментировал потенциальное возвращение драфта в КХЛ.
— Какая ваша позиция по возвращению драфта?
— То, что предложила лига, не устроило 90 процентов клубов. Может быть, возвращение драфта реально, но с другими нюансами. Если правила драфта адаптировать к реалиям нашей страны, то вернуть его можно.
— Что именно нужно подстроить? Количество защит?
— И количество защит, и возраст игроков. Мое мнение: 17 лет — слишком рано. Грубо говоря, клуб драфтует игрока в 17 лет в первом раунде и должен уже дать ему контракт. Возможно, если возраст увеличат до 20-21 года, тогда клубы посмотрят на это иначе. С точки зрения команд, которые инвестируют в академии, занимаются подготовкой своих игроков и рассчитывают на них, все это не совсем правильно. Может быть, стоит подумать, чтобы на драфт выходили люди после 20 лет, которые остались без команды или их не видят в основе своих клубов.
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|Локомотив
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|53
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|ЦСКА
|36
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|4
|Динамо М
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|23
|15
|49
|5
|Северсталь
|38
|24
|14
|48
|6
|СКА
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|22
|15
|48
|7
|Динамо Мн
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|18
|43
|8
|Торпедо
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|16
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|39
|9
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|21
|34
|10
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|14
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|32
|11
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|12
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|Восточная конференция
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|В
|П
|О
|1
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|24
|14
|52
|2
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|24
|12
|50
|3
|Ак Барс
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|12
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|Металлург Мг
|39
|22
|17
|46
|5
|Автомобилист
|36
|20
|16
|44
|6
|Адмирал
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|18
|22
|42
|7
|Авангард
|37
|17
|20
|37
|8
|Нефтехимик
|38
|13
|25
|36
|9
|Лада
|35
|14
|21
|33
|10
|Сибирь
|35
|14
|21
|31
|11
|Барыс
|40
|10
|30
|23
|12
|Амур
|38
|8
|30
|20
|24.12
|17:00
|
Барыс – Трактор
|3 : 5
|24.12
|18:00
|
Лада – Сочи
|3 : 4
|24.12
|19:30
|
Северсталь – Нефтехимик
|4 : 1