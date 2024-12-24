В «Металлурге» объяснили, почему клубы КХЛ не поддержали возвращение драфта

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков в интервью «СЭ» прокомментировал потенциальное возвращение драфта в КХЛ.

— Какая ваша позиция по возвращению драфта?

— То, что предложила лига, не устроило 90 процентов клубов. Может быть, возвращение драфта реально, но с другими нюансами. Если правила драфта адаптировать к реалиям нашей страны, то вернуть его можно.

— Что именно нужно подстроить? Количество защит?

— И количество защит, и возраст игроков. Мое мнение: 17 лет — слишком рано. Грубо говоря, клуб драфтует игрока в 17 лет в первом раунде и должен уже дать ему контракт. Возможно, если возраст увеличат до 20-21 года, тогда клубы посмотрят на это иначе. С точки зрения команд, которые инвестируют в академии, занимаются подготовкой своих игроков и рассчитывают на них, все это не совсем правильно. Может быть, стоит подумать, чтобы на драфт выходили люди после 20 лет, которые остались без команды или их не видят в основе своих клубов.