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Сегодня, 20:30

В «Металлурге» назвали позиции, которые хотели бы усилить в дедлайн

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков в интервью «СЭ» прокомментировал работу клуба по усилению состава перед дедлайном 27 декабря.

— С вашего назначения прошло больше двух месяцев. Болельщики переживали, почему «Металлург» долго бездействовал на рынке. На примере «Авангарда» мы видим, как новое руководство буквально разбрасывалось разными ходами. Объясните, почему вы начали работу осторожнее?

— Я новый человек в организации. Мне требовалось время вникнуть в процессы. Метаться и бегать с криками «все пропало» — не мой выбор. Не стоит забывать, что в прошлом сезоне команда выиграла Кубок Гагарина. Пытаться обменять ребят, которые стали чемпионами, из-за любого проигрыша — неправильно и нечестно по отношению к ним. Для многих это первый Кубок Гагарина. По себе знаю, что сезон после чемпионства — очень тяжелый. Надо искать резервы, мотивировать себя. Это все надо прожить изнутри. Опытные хоккеисты знают, как бороться с такими проблемами и идти дальше к новой цели. У нас молодая команда, ребята должны прожить этот момент. А менять каждого игрока налево и направо нечестно. Сейчас тем более команда постепенно встает на рельсы. Игра изменилась, победы придают уверенности.

— Не кажется, что даже чемпионской команде нужны свежая кровь и донастройки?

— Нужны, безусловно. Но только если мы видим, что в случае обмена сделаем команду сильнее. Обмен ради обмена не нужен. Вариантов по усилению сразу не было. Сейчас мы ведем переговоры, но как все реализуется — другой вопрос.

— Какие позиции нуждаются в усилении?

— Нам нужен центральный нападающий. Защитник тоже бы не помешал. Смотрим, изучаем. Наше желание — это одно. Но в других командах работают не дураки. Хорошего хоккеиста просто так не отпустят. Многое должно совпасть, чтобы состоялся сильный обмен.

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