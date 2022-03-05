В матче «Локомотив» — ЦСКА пройдет третий овертайм

В третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ «Локомотив» — ЦСКА пройдет третий овертайм. После основного времени и двух овертаймов счет ничейный — 2:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:0).

На 7-й минуте Павел Красковский в большинстве вывел железнодорожников вперед. На 8-й минуте Константин Окулов сравнял счет. На 39-й Окулов оформил дубль. На 59-й минуте при игре в большинстве «Локомотив» сравнял счет — забил Максим Шалунов.

Напомним, после двух матчей армейцы ведут в серии со счетом 2-0. Следующая встреча пройдет также в Ярославле.