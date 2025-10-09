В матче КХЛ судьи засчитали гол в перерыве

Судьи засчитали гол в перерыве матча между «Шанхай Дрэгонс» и минским «Динамо» в FONBET чемпионате КХЛ.

В конце первого периода отличился форвард «Шанхай Дрэгонс» Ник Меркли. Взятие ворот сначала не засчитали, но изменили решение после пересмотра момента в перерыве.

После перерыва команды сначала переиграли 20 секунд первого периода, а затем поменялись сторонами и начали второй.