В матче КХЛ судьи засчитали гол в перерыве
Судьи засчитали гол в перерыве матча между «Шанхай Дрэгонс» и минским «Динамо» в FONBET чемпионате КХЛ.
В конце первого периода отличился форвард «Шанхай Дрэгонс» Ник Меркли. Взятие ворот сначала не засчитали, но изменили решение после пересмотра момента в перерыве.
После перерыва команды сначала переиграли 20 секунд первого периода, а затем поменялись сторонами и начали второй.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|24
|17
|7
|36
|2
|Нефтехимик
|23
|13
|10
|29
|3
|Барыс
|21
|12
|9
|25
|4
|Ак Барс
|23
|11
|12
|24
|5
|Амур
|21
|11
|10
|23
|6
|Автомобилист
|21
|10
|11
|22
|7
|Авангард
|20
|10
|10
|22
|8
|Салават Юлаев
|22
|10
|12
|21
|9
|Адмирал
|21
|9
|12
|21
|10
|Сибирь
|23
|8
|15
|19
|11
|Трактор
|21
|8
|13
|19
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|22
|17
|5
|34
|2
|Локомотив
|21
|15
|6
|30
|3
|Шанхай Дрэгонс
|21
|14
|7
|30
|4
|Торпедо НН
|21
|13
|8
|29
|5
|Спартак
|22
|12
|10
|28
|6
|Северсталь
|23
|12
|11
|26
|7
|Динамо М
|24
|9
|15
|23
|8
|Динамо Мн
|22
|8
|14
|22
|9
|СКА
|20
|10
|10
|21
|10
|Сочи
|22
|7
|15
|14
|11
|Лада
|22
|4
|18
|13
Результаты / календарь
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
|3.11
|17:00
|Металлург Мг – ЦСКА
|3 : 7
|3.11
|19:30
|Шанхай Дрэгонс – Северсталь
|3 : 1
|3.11
|19:30
|Сочи – Нефтехимик
|1 : 2
Новости