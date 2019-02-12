В Магнитогорске запустили трамвай в честь "Металлурга"

"Металлург" в своем официальном Твиттере сообщил о запуске на улицах Магнитогорска трамвая, разрисованного в честь клуба. Помимо эмблемы команды, на трамвае изображены капитан Сергей Мозякин и голкипер Василий Кошечкин.

Напомним, что "Металлург" на данный момент идет на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда каждый сезон выходит в плей-офф и дважды в истории выигрывала Кубок Гагарина.