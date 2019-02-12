В Магнитогорске запустили трамвай в честь "Металлурга"

"Металлург" в своем официальном Твиттере сообщил о запуске на улицах Магнитогорска трамвая, разрисованного в честь клуба. Помимо эмблемы команды, на трамвае изображены капитан Сергей Мозякин и голкипер Василий Кошечкин.
Напомним, что "Металлург" на данный момент идет на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда каждый сезон выходит в плей-офф и дважды в истории выигрывала Кубок Гагарина.
Новый трамвай на улицах Магнитогорска! Вперед, Магнитка! pic.twitter.com/9zgoTBqB3c– HCMETALLURG (@MetallurgMgn) 12 февраля 2019 г.
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