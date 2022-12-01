В «Магнитке» рассказали о возможном возвращении Малкина
Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков ответил на вопрос о возможном возвращении нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина.
— Женька — взрослый человек и сам решит, — цитирует Ласькова «РБ Спорт». — У него с «Питтсбургом» контракт на четыре года. И если он готов играть после 40 лет и будет соответствовать уровню команды. Тот же Сергей Федоров приехал в Магнитогорск, когда ему было за 40, и он не вылезал из спортзала, чтобы соответствовать даже тому уровню лиги. Он понимал, что должен выглядеть достойно. Мы всегда рады видеть Малкина, но не могу сказать, что будем сидеть и ждать его, держать место в команде.
— В клубе с ним поддерживают общение?
— Он поддерживает дружеское общение с членами клуба и с теми, с кем вместе играл. Связь не теряем. С нашим президентом, Виктором Рашниковым, он всегда в контакте.
36-летний нападающий «Питтсбург» Малкин является воспитанником «Металлурга» и играл за российский клуб с до 2006 года.
Ранее нападающий провел за «Пингвинз» 1000 матчей в НХЛ и занимает третье место в истории клуба по числу набранных очков (1166), голов (452) и результативных передач (732).
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