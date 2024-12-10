В «Ладе» рассказали о работе над подписанием новичков

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов рассказал о работе над подписанием новичков.

«Команда борется за плей-офф, у нас есть задача. И руководство, и сами себе ее поставили ребята. Хотим попасть в плей-офф. Мы будем бороться до конца за это. В последнем туре вылетели из зоны плей-офф, но у нас меньше игр сыграно. И мы знаем, что нас впереди ждет. Эта пауза нам действительно на пользу. Мы хотим добавить свежей крови немножко. Будут приобретения какие-то, обмены, скорее всего», — приводит слова Якубова Legalbet.

«Лада» занимает девятое место в Восточной конференции, набрав 31 очко. В следующем матче тольяттинцы 21 декабря примут «Авангард».