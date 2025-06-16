В «Ладе» назвали состав тренерского штаба на сезон-2025/26

«Лада» объявила состав тренерского штаба на сезон-2025/26. Главным тренером будет Борис Миронов.

Тренерами защитников выступят Павел Зубов и Никита Щитов, нападающих — Максим Смельницкий и Константин Богдановский, вратарей — Алексей Семенов и Антон Зеленов.

Тренерами по ОФП будут работать Нормундс Силиньш и Сергей Медведев.

В сезоне-2024/25 «Лада» заняла 10-е место в Восточной конференции и не попала в плей-офф.