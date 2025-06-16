В «Ладе» назвали состав тренерского штаба на сезон-2025/26
«Лада» объявила состав тренерского штаба на сезон-2025/26. Главным тренером будет Борис Миронов.
Тренерами защитников выступят Павел Зубов и Никита Щитов, нападающих — Максим Смельницкий и Константин Богдановский, вратарей — Алексей Семенов и Антон Зеленов.
Тренерами по ОФП будут работать Нормундс Силиньш и Сергей Медведев.
В сезоне-2024/25 «Лада» заняла 10-е место в Восточной конференции и не попала в плей-офф.
Источник: ХК «Лада»
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