В «Куньлуне» сообщили об оптимизации расходов

Исполнительный вице-президент «Куньлуня» Николай Феоктистов рассказал, что оптимизация расходов позволяет клубу не тратить лишних средств.

«У нас давно все систематизировано, и сокращение по программе мерчандайзинга, маркетинга находится в рамках оптимизации расходов и не вызвано проблемами финансирования. Клуб старается лишнего не тратить, чтобы максимально использовать имеющийся бюджет. Да, хотелось бы увеличения зарплатной ведомости, но опять же — надо выигрывать. Как только ты вышел в плей-офф, но проиграл, например, в семи матчах, будет повод обратиться с просьбой увеличить зарплатный бюджет для приобретения пары сильных хоккеистов, которых не хватило. Это так работает. Мы работаем не в рамках потолка зарплат, а в рамках своего бюджета, который гораздо ниже. Да, есть бонусы, которые идут в расчет потолка, но их нужно еще постараться заработать. Но они, конечно, помогают снизить размер оклада», — заявил Феоктистов ТАСС.

Как сообщал «СЭ», зарплатный бюджет клуба в нынешнем сезоне составляет 599 миллионов рублей.

После 28 матчей «Куньлунь» с 21 очком занимает последнее, 11-е место в Западной конференции КХЛ.