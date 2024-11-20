В «Куньлуне» сообщили об оптимизации расходов
Исполнительный вице-президент «Куньлуня» Николай Феоктистов рассказал, что оптимизация расходов позволяет клубу не тратить лишних средств.
«У нас давно все систематизировано, и сокращение по программе мерчандайзинга, маркетинга находится в рамках оптимизации расходов и не вызвано проблемами финансирования. Клуб старается лишнего не тратить, чтобы максимально использовать имеющийся бюджет. Да, хотелось бы увеличения зарплатной ведомости, но опять же — надо выигрывать. Как только ты вышел в плей-офф, но проиграл, например, в семи матчах, будет повод обратиться с просьбой увеличить зарплатный бюджет для приобретения пары сильных хоккеистов, которых не хватило. Это так работает. Мы работаем не в рамках потолка зарплат, а в рамках своего бюджета, который гораздо ниже. Да, есть бонусы, которые идут в расчет потолка, но их нужно еще постараться заработать. Но они, конечно, помогают снизить размер оклада», — заявил Феоктистов ТАСС.
Как сообщал «СЭ», зарплатный бюджет клуба в нынешнем сезоне составляет 599 миллионов рублей.
После 28 матчей «Куньлунь» с 21 очком занимает последнее, 11-е место в Западной конференции КХЛ.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|30
|25
|5
|52
|2
|Спартак
|27
|18
|9
|39
|3
|СКА
|29
|17
|12
|37
|4
|Динамо М
|27
|16
|11
|35
|5
|ЦСКА
|26
|14
|12
|35
|6
|Динамо Мн
|28
|15
|13
|32
|7
|Торпедо
|28
|13
|15
|31
|8
|Северсталь
|26
|15
|11
|30
|9
|Витязь
|29
|13
|16
|28
|10
|Сочи
|26
|10
|16
|22
|11
|Куньлунь РС
|28
|9
|19
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|27
|18
|9
|40
|2
|Автомобилист
|26
|17
|9
|36
|3
|Сал. Юлаев
|25
|16
|9
|34
|4
|Ак Барс
|25
|16
|9
|33
|5
|Металлург Мг
|29
|15
|14
|31
|6
|Адмирал
|28
|12
|16
|29
|7
|Нефтехимик
|29
|10
|19
|28
|8
|Лада
|26
|10
|16
|24
|9
|Сибирь
|25
|10
|15
|23
|10
|Авангард
|26
|10
|16
|22
|11
|Барыс
|27
|8
|19
|18
|12
|Амур
|27
|5
|22
|13
|20.11
|17:30
|
Барыс – Металлург Мг
|- : -
|20.11
|19:00
|
Ак Барс – Нефтехимик
|- : -
|20.11
|19:00
|
Северсталь – Адмирал
|- : -
|20.11
|19:30
|
Спартак – Амур
|- : -
|20.11
|19:30
|
Динамо М – Сибирь
|- : -