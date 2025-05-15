В Кубке Гагарина установлен новый рекорд результативности за один розыгрыш

«Локомотив» победил «Трактор» (4:1) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

Точку в игре поставил нападающий ярославской команды Никита Кирьянов, который забил гол в пустые ворота за четыре минуты до окончания матча. Его шайба стала 461-й в плей-офф КХЛ сезона-2024/25. Как сообщает пресс-служба лиги, это новый рекорд результативность за один розыгрыш Кубка Гагарина. Предыдущее лучшее достижение было установлено в 2011 году — 460 шайб.

«Локомотив» сравнял счет в серии до четырех побед — 1-1. Третий матч между командами пройдет 17 мая в Челябинске.