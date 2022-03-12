В концовке матча «Северсталь» — «Динамо» вспыхнула массовая драка

Завершился шестой матч серии первого раунда плей-офф КХЛ, в котором «Северсталь» принимала московское «Динамо». Встреча завершилась победой череповчан со счетом 3:2.

Концовка напряженной встречи ознаменовалась массовой дракой между игроками команд.

Напомним, после шести матчей счет в матче равный — 3:3. После первых двух игр в Москве «Северсталь» выигрывала 2-0, однако затем уступила трижды подряд: два раза дома и один — в гостях.